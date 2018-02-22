VALİ KABAN KURUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vali Kaban, DSİ 92. Şube Müdürlüğü hizmet binasında Müdür Tüfenkcive personeli tarafından karşılandı. DSİ 92. Şube Müdürü Tüfenkçi’yi müdürlük makamında ziyaret eden Vali Kaban, burada Müdürlüğün Malatya’daki çalışmaları ve yürütülen projeleri ile ilgili bilgiler aldı.

92.Şube Müdürlüğü ziyareti sonrası, Mobilyacılar Odası BaşkanıŞeyhoİlbegive Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce’yi ziyaret etti.Vali Kaban, Odaların çalışmaları hakkında bilgiler alarak esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Daha sonra Kaban, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Necdet Narin’i ziyaret etti. Burada kendisini MEV Başkanı Narin ve vakıf üyeleri karşıladı. Vali Kaban, vakıf çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler alarak başkan ve üyelerle bir süre sohbet etti.

Son olarak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı’ya ziyarette bulunarak kurum çalışmaları hakkındabir süre görüşen Vali Kaban, görevlerinde başarılar dileyerek buradan ayrıldı.(Bülten)busabahmalatya.com