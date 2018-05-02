Vali Kaban, Darende Ve Kuluncak’ın Sorunlarını Dinledi

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Vali Ali Kaban katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada kendilerini misafir etmelerinden dolayı teşekkür ederek toplantının amacı hakkında da açıklamalarda bulundu. Kaban, “İlde bulunuyorsak ildeki vatandaşların, ilçede bulunuyorsak ilçedeki vatandaşların istek ve taleplerini alarak çalışmalarımızı birlikte yönetmemiz ve yönlendirmemiz gerekiyor. Bu sebepten Muhtar kardeşlerimiz ile toplantılar düzenliyoruz” dedi.

DARENDE’DE TOPLANTI

Vali Ali Kaban, Darende ilçesinde de başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.(Bülten)