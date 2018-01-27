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Vali Kaban'dan Müftü Çimen'e ziyaret

Vali Ali Kaban, İl Müftüsü Ümit Çimen’i ziyaret etti. Müftülük ziyaretinde, İl Müftüsü Ümit Çimen ve İl Müftü Yardımcıları Vali Kaban'ı karşıladı.

Vali Kaban'dan Müftü Çimen'e ziyaret

Vali Ali Kaban, İl Müftüsü Ümit Çimen’i ziyaret etti. Müftülük ziyaretinde, İl Müftüsü Ümit Çimen ve İl Müftü Yardımcıları Vali Kaban'ı karşıladı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
Vali Kaban'dan Müftü Çimen'e ziyaret

İl Müftüsü Ümit Çimen’den, İl Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu ve din hizmetleri ile ilgili bilgiler alarak bir süre sohbet eden Vali Kaban, ziyaret anısına Müftü Çimen’e Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Hatt-ı Hümayunlarıyla Muanven İhsan buyurdukları Ahitnamenin Osmanlıca ve Türkçe yazılı olduğu tablo hediye etti.

Müftülük şeref defterini imzaladıktan sonra Müftülük hizmet birimleri olan Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi ve İl Müftülüğü Hac Umre Bürosu'nu gezerek inceleyen Çimen’de, Kaban’a Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitap hediye etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşlik ettiği ziyaret sonunda yapılan çalışmalardan dolayı İl Müftüsü Çimen’e teşekkür eden Vali Kaban, din hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan tüm görevlilere başarılar diledi.(Bülten)

HABER MERKEZİ

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