Vali Kaban'dan Müftü Çimen'e ziyaret

İl Müftüsü Ümit Çimen’den, İl Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu ve din hizmetleri ile ilgili bilgiler alarak bir süre sohbet eden Vali Kaban, ziyaret anısına Müftü Çimen’e Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Hatt-ı Hümayunlarıyla Muanven İhsan buyurdukları Ahitnamenin Osmanlıca ve Türkçe yazılı olduğu tablo hediye etti.