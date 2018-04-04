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VALİ KABAN BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

Malatya Valisi Ali Kaban tarafından 2017 yılı Türkiye birincileri ve uluslararası ilk üç derece elde eden Malatyalı sporculara ödül verildi.

VALİ KABAN BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

Malatya Valisi Ali Kaban tarafından 2017 yılı Türkiye birincileri ve uluslararası ilk üç derece elde eden Malatyalı sporculara ödül verildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:32
VALİ KABAN BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

Yüzme, ampute futbol, badminton, atletizm, karate, jimnastik, görme engelliler atletizm, görme engelliler satranç, işitme engelliler tekvando, judo, modern pentatlon, dağcılık (tırmanma), bedensel engelliler (gülle) spor branşlarında 2017 yılı içerisinde düzenlenen şampiyonalarda Türkiye birinciliği ve uluslararası ilk üç derece elde eden sporcular için düzenlenen ödül törenine Vali Ali Kaban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı.

“ÜZERİNDE DURULMAYA DEĞER ÇOK GÜZEL ÇABALAR”

Törende Vali Kaban yaptığı konuşmasında, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Bugün burada bir araya geldik. Bir araya geldiğimiz başarılı sporcularımızı ve onların yakınlarını tebrik ediyorum. Sporun asıl ruhunu oluşturan, gerek sosyolojik anlamında centilmenlik olsun, gerek sosyal ilişkilerde insanların birbirine bağlanmasını sağlayan yapısı olsun, gerekse bireye onun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, başarılı ihtiyarlaması, başarılı yaşlanmasını sağlayacak fazla getirisi olan bir etkinlik olarak bütün bu spor etkinlikleri üzerinde durulmaya değer çok güzel çabalar. Ben burada başarı sağlayan kardeşlerimizi tekrar tebrik ettikten sonra bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Vali Kaban, 2 Temmuz 2017 İzmir Türkiye Şampiyonasında yüzme branşında Türkiye 1.liği ve 4-6 Ağustos 2017 Fransa Avrupa Açık Gençler Su Şampiyonasında Türkiye rekoru kıran Metehen Altuntop, 9 Ekim 2017 İstanbul’da Avrupa Şampiyonu Olan Milli Takım Kalecisi Cihangir Selim Karadağ, 4-6 Nisan 2017 Manisa Türkiye Şampiyonasında Badminton branşında çiftlerde Türkiye 1.si Muhammed Çetinkaya, 4-6 Nisan 2017 Manisa Türkiye Şampiyonasında Badminton branşında Türkiye 1.si Emrah Yücekaya, 14 Ocak 2017 İstanbul Türkiye Şampiyonası Yürüyüş 3 bin metre Atletizm branşında Türkiye 1.si Özgür Topsakal, 18 Mart 2017 Antalya Türkiye Şampiyonası yürüyüş atletizm branşında Türkiye 1.si Saime Huy, 14 Ocak 2017 İstanbul Türkiye Şampiyonası Yürüyüş 3 bin metre atletizm branşın da Türkiye 1.si Hamza Bayraktar, 10-15 Nisan 2017 Antalya Türkiye Şampiyonası Karate branşında Türkiye 1.si Fatma Uygur, 5-7 Mayıs 2017 Bolu Türkiye Şampiyonası jimnastik branşında Türkiye 1.si Çağrı Adıyaman, 4-6- Nisan 2017 İzmir Türkiye Şampiyonası Uzun Atlama 200 metre Görme Engelliler Atletizm branşında Türkiye 1.si Mikail Bal, 4-6 Nisan 2017 İzmir Türkiye Şampiyonası Cirit atma görme engelliler atletizm branşında Türkiye 1.si Abuzer Karadağ, 22-27 Ocak 2018 Antalya Türkiye Şampiyonası görme engelliler satranç branşında Türkiye 1.si Muhammed Dönmez, 18-30 Temmuz 2017 Samsun İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) İşitme Engelliler Taekwondo branşında Dünya 3.sü Osman Geçit, 18-30 Temmuz 2017 Samsun İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) İşitme Engelliler Taekwondo branşında Dünya 3.sü Zeki Çalışkan, Sırbistan Balkan Şampiyonası judo branşında Balkan 3.sü Yunus Emre Kılıç, Bursa Türkiye Şampiyonası Modern Pentatlon branşında Türkiye 1.si ve 2 Nisan 2017 Kırgızistan Bişkek Gençlik Olimpiyatları Seçmesi Dünya Kupası Modern Pentatlon branşında Dünya 3.sü Yusuf Önal, 24-25 Mart 2017 Romanya Balkan Şampiyonası Dağcılık tırmanma branşında Balkan 2.si ve Türkiye Şampiyonası Türkiye 1.si Gülay Balık, Nisan 2017 Antalya Türkiye Şampiyonası Bedensel Engelliler Atletizm (Gülle) branşında Türkiye 1.si ve Ağustos 2017 İsviçre Zürüh 20 Yaş Altı Gençler Şampiyonasına katılan Rabia Cirit isimli 18 sporcuya tam altın takdim etti. Tören sonunda Vali Kaban sporcular ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanMalatyalı Sporculara ödül
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