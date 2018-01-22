VALİ KABAN'A ZİYARET

Ziyarette Vali Kaban’a derneğin faaliyetleri hakkına bilgiler veren Budan, derneğin çok önemli bir görev üstendiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu noktada Valimiz’den de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban da, yapacakları çalışmalarda Başkan ve üyelere başarılar diledi. busabahmalatya.com

