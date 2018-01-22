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VALİ KABAN'A ZİYARET

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti. 

VALİ KABAN'A ZİYARET

Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Başkanı Ayşe Ece Budan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 17:42
VALİ KABAN'A ZİYARET

Ziyarette Vali Kaban’a derneğin faaliyetleri hakkına bilgiler veren Budan, derneğin çok önemli bir görev üstendiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden beri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, erkek yetiştirme yurdu, Sevgi Evleri, sokak çocukları ve kadınlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canımızı dişimize katarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu noktada Valimiz’den de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban da, yapacakları çalışmalarda Başkan ve üyelere başarılar diledi. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Vali Ali KabanMalatyaBusabahmalatya.com
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