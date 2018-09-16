Vali Ali Kaban Yedy 2018 Ödül Törenine Katıldı

Türkiye'nin ilk derecelendirme sistemi olarak adlandırılan organizasyonun "YEDY 2017 Kitabı"nda yıldıza layık görülen işletmelere ise düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene Malatya Valisi Ali Kaban da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kriterleri sağlama durumuna göre 30 işletmeyi 1-2 veya 3 yıldızla değerlendiren gurmeler, 10 işletmeyi ise "lezzet noktası" olarak belirledi.

DOĞU’NUN EGESİ

8 Eylül günü YEDY 2018 ödül törenine katılan Vali Ali Kaban yaptığı konuşmada, “Malatya'nın zengin bir mutfağa sahip olması sebebiyle önceden yazılan yemek kitaplarını yeniden yorumlayarak daha okunur ve ulaşılır bir şekilde yayımladık. İki şeye vurgu yapmadan geçemeyeceğim. Birincisi, et yemeğinde genel geçer kurallara göre çok zengin bir mutfağımız var ama bunun dışında biz Malatya'yı ‘Doğu’nun Ege'si’ olarak da tanımlıyoruz. Vegan ve vejetaryen mutfağı konusunda da çok iddialı bir mutfak. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki dönem daha fazla tanıtılacak. İkincisi de Malatya'nın fırın yemekleri ve fırın üzerine olan üstünlüğü. Fırın yemeklerindeki üstünlüğünü de öne çıkarmaya çalışacağız” sözlerini kaydetti.

YEDY Gastronomik derecelendirme sisteminde ilimiz restoran işletmelerinden Hacı Baba Sinan Et Lokantası bu yılın en yükselenleri kategorisinde ödülünü aldı. Tören, ülkemizin önde gelen lezzet restoranlarına ödül verilerek, bu iş yerlerinin kısa filmleri ve öykülerinin yayınlanmasıyla sona erdi. (Haber Merkezi)