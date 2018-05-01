Üzülsek mi Sevinsek mi?

Malatya’da aniden bastıran ve zaman zaman dolu şeklinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Merkeze yakın bazı yerlerde ise kayısının zarar gördüğü öğrenildi.

10 SANTİMETRELİK DOLU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Meteorolojinin önceki gün yağmur yağacağını açıklamasından sonra dün şiddetli yağmur yağışı kendini gösterdi. Yağmur şeklinde başlayan yağış bir süre sonra yerini doluya bırakırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçaklara sığındı. Alt geçitler yağmurdan dolayı trafiğe kapanırken, bazı araçlar da burada mahsur kaldı. Birçok noktada 10 santimetrelik dolu birikintileri oluşurken, alt geçitlerde ise kamyonla dolu çıkarıldı. Yağış nedeniyle Sıtmapınarı, İnönü Caddesi ve Şire Pazarı’nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

İLÇELERE DOLU YAĞMADI

Yaklaşık 20 dakika süren yağışın merkeze yakın bazı yerlerde kayısıya da zarar verdiği öğrenildi. Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, “Dolu sadece Malatya merkezle sınır kaldı, ilçelere yağmadı. Ben bazı ilçeleri, mesela Battalgazi’yi aradım dolu yağmamış. Yeşilyurt’u aradım bazı yerlere hafif yağmış. Akçadağ, Yazıhan gibi ilçelerde hiçbir problem yok. Merkezde bulunan kayısı bahçelerinde hasar var. Meyvelerde dolu yarası olduğu söylendi. Malatya merkezde bazı üreticiler mağdur olmuştur mutlaka ama yine de bizi sevindiren tarafı ilçelere dolu yağmaması. Merkezdeki hasarla ilgili de mutlaka TARSİM tespitlerini yapacaktır” sözlerini kaydetti.

KESİN SONUÇLAR BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BELLİ OLUR

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek ise, “Dolu yağışı gerçekleşti. Özellikle kayısının yoğun olduğu bölgelere dolunun yağmadığı haberini aldık. Zaten dolu yağış itibariyle belli bir hat şeklinde yağar. Geniş bir bant olmadı. Dolu belirli lokal bölgelerde etkili oldu. Akçadağ, Doğanşehir ve Dilek bölgelerinin bazı kısımlarında hasar olduğu yönünde bilgiler aldık. Ama kesin sonuçlar birkaç gün içerisinde belli olur” diye konuştu.

METEOROLOJİDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER

Meteorolojiden elde edilen bilgilere göre ise, Doğu Bölgesinde içinde bulunduğumuz bir hafta boyunca mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, “Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devamedeceği tahmin ediliyor” bilgilerine yer verildi. (MUTLU SARIGÜL-TÜRKAN YILDIZ-ÖMER ALİ DELİBAŞ) Busabah Gazetesi