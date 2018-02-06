''UZMAN DOKTORLARIN MESAİ SAATİ UZATILDI”

Acillerdeki yoğunluğu çözmek için bazı önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenlediklerini söyledi. Bakan Demircan’ın belirttiği bu uygulamanın acillerdeki yoğunluğu ne kadar azaltacağı bilinmezken, bu konuyu BUSABAH gazetesine değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Acil servisteki yoğunlukların giderilmesi için böyle bir çalışma başlatıldığını ifade eden Başkan Bingöl, bu uygulamanın pansuman türü tedaviler için olacağını söyledi.

YERELDE TAM KARŞILIK BULMUYOR

Bunun güzel bir proje olduğunu belirten Başkan Bingöl, “Vatandaşların gerçekten mağdur olmaması için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi için söylüyorum burada alanlar belirlenmiş, Triaj Bölümünde karşılanıyorsunuz bu bölümde işlerin daha hızlı yürüyebilmesi için sarı, kırmızı ve yeşil alan bulunuyor ve hastalar buralara yönlendiriliyor. Bu süreç içerisinde hızlı bir netice alabilmek için kalp krizi, yangın gibi durumlarda hastaya daha iyi müdahale edilebilmesi için bizim hastanemizde bu daha önceden beri yapılıyordu. Ancak poliklinik hizmetleriyle ilgili bu uygulama saat 23.00’e kadar uzatıldı. Bu iyi niyetle yapılan güzel bir proje ancak bu yerelde tam karşılık bulmuyor” şeklinde konuştu.

İŞ YÜKÜNÜN HAFİFLEMESİ

“Bizim Malatya’daki sıkıntılarımız farklı” diyen Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

Malatya’da şu anda 2’nci basamak bir hastaneye ihtiyacımız var. Eğer Malatya’ya 2’nci basamak bir hastaneye yapılmadığı sürece bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Malatya’ya poliklinikleri, acili güçlü 2’nci basamak yani bir devlet hastanesinin kısa sürede yapılması gerekiyor. Hastanedeki yoğunlukları belli bir saate yayılmaya çalışılıyor ancak bekleme süresiyle ilgili bir problem oluşabilir. Yoğunluk bu şekilde azaltılmaz. Yapılması gereken ilk etapta yapmamız gereken hasta zevk zincirini takip etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın mutlaka Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelmeden önce aile hekimliklerine gitmeleri gerekiyor. Aile hekimlerinin yönlendireceği hastaların acil servislere gelmesi lazım. Eğer hastalar aile hekimlerinin yönlendirmesiyle gelmişse acil servislerdeki iş yükü hafifler. Ayrıca özel hastanelerdeki fark ücreti kaldırılmalı. Özel hastanelerin acilleri devlet hastaneleri gibi ücretsiz olursa bu problemler olmaz. Bu şekilde olmazsa alınan önlem kısa süreli olur, belli bir süre sonra tekrar problemler ortaya çıkar.”

“YOĞUNLUK BAKIMINDAN 3’ÜNCÜ İLİZ”

Başkan Bingöl, “Sağlık Bakanlığımızın 2017 yılında açıkladığı verilere göre Malatya en fazla poliklinik hizmeti 3’üncü il. Birinci il Kayseri, 2’nci il İstanbul, 3’üncün il ise Malatya. Yoğunluk olarak, en fazla hastaya bakılan bir hastanemiz var. Bunun için STK’lar, yetkili sendika ve üst düzey yetkililerle bir araya gelip bu problemin çözülmesi için neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerekiyor. Biz neler yapılabileceğini çok iyi biliyoruz. Bir değerlendirme yapılırsa herkesin memnuniyetin artacağını düşünüyoruz” dedi.busabahmalatya.com