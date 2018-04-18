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Uyuşturucu Kullanım Yaşı 15'e Düştü

Malatya'da sentetik uyuşturucu konulu çalıştay yapıldı. Sentetik kanabioidlerin etkilerine ilişkin TUBİTAK programı kapsamındaki  Çalıştay  İnönü Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirildi.

Uyuşturucu Kullanım Yaşı 15'e Düştü

Malatya'da sentetik uyuşturucu konulu çalıştay yapıldı. Sentetik kanabioidlerin etkilerine ilişkin TUBİTAK programı kapsamındaki  Çalıştay  İnönü Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:36
Uyuşturucu Kullanım Yaşı 15'e Düştü

Çalıştayda bir konuşma yapan Turgut Özal Tıp Fakültesi Başhekimi Hakan Parlakpınar, '' sentetik alanların sayısında artışları görüyoruz.  Sentetik kanaidlerin bir seferlik kullanımında neler olabilir? tekrarlayan durmunda neler olabilir? Çalışmalarımızda bunları araştırdık, sentetik kullanımı konusunda tek seferde bile alanlarda ölümlerin yaşandığı ortaya çıktı. '' şeklinde konuştu.

Yapılan çalıştay kapsamında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş,''Bu güzel çalışmadan ve  hastanemizde duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalıştayın başarılı olmasını temenni ediyorum.''dedi.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Recep Bentli  konuştu. Bentli,'' Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kullanılıyor. sentetik uyuşturucu konusunda böyle bir çalışmanın yapılıyor olmasından gurur duyuyoruz . İlimizde bir çok kurumun destekleriyle yapılan toplantılarda bu konular gündeme geliyor, sentetik uyuşturucu kullanım yaşı 15 ' e kadar düştü.Burada hedef kitle anne babalar öğretmenlerde olmalı.'' ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanım yaşının 15'e kadar düştüğüne dikkat çeken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Ahmet Kızılay,'' Sentetik uyuşturucu keyif veren, kötü amaçlı kullanılan bonzai sentetik uyuşturucu konusunda üniversitemizde hocamız Hakan Parlakpınar öncülüğünde bu çalıştayı Yaptık.Sentetik uyuşturucu kullanma yaşı 15'e  yaşa kadar düştü . Bu konuda, önleyici çalışmalar yapılıyor. Bu çalıştayda temel amaç insanlarımızı sentetik uyuşturucu kullanmamaları konusunda bilinçlendirmek . kullananları sentetik uyuşturucudan bağımlılıktan kurtarmak.'' dedi

SİNEM HATUN TAVUT  busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 18.04.2018 19:19
Anahtar Kelimeler:
Sentetik UyuşturucuMalatyaAhmet KızılayMahmur DurmuşHakan ParlakpınarRecep Bentli
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