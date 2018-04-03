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UYARILAR HAYAT KURTARDI

Malatya’da soba zehirlenmelerinde ciddi bir düşüş olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, yapılan uyarıların yerine ulaştığını söyledi.

UYARILAR HAYAT KURTARDI

Malatya’da soba zehirlenmelerinde ciddi bir düşüş olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, yapılan uyarıların yerine ulaştığını söyledi.

03 Nisan 2018 Salı 10:22
UYARILAR HAYAT KURTARDI

Malatya’da kış aylarına girmeden önce soba zehirlenmeleri ve baca yangınlarına karşı birçok açıklamalar yapıldı ve vatandaşlar uyarılır. Özellikle her yıl düzenli olarak Malatyalıları soba zehirlenmelerine karşı uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, BUSABAH’a konuşarak, soba zehirlenmelerinde bu yıl ciddi bir düşüşün olduğunu söyledi.

CİDDİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

Soba zehirlenmelerin düşmesinde doğalgazın etkisinden de bahseden Başkan Acar, “En büyük tehlikelerden birisi baca yangınları. Malatya’mızda ve çevremizde maalesef çatı yangınları da ciddi manada tehlike arz etmektedir. Baca yangınlarıyla ilgili daha önceleri vatandaşlarımızı uyardık ve bu uyarı yerine ulaşmış gibi görünüyor. Çünkü baca yangınlarında yüksek miktarda düşüş oldu. Ayrıca bu düşüşte doğalgazın kullanımı da etkili oldu” şeklinde konuştu.

SOBA ZEHİRLENMESİ ÇOK SİNSİ BİR TEHLİKE

Vatandaşların soba zehirlenmesine karşı artık bilinçlendiğini kaydeden Başkan Acar, “Soba zehirlenmelerinde daha önceki yaptığımız uyarıların etkisini gördük. Basın ve medyanın etkisiyle sadece Malatya’da değil bütün Türkiye’de meydana gelen olaylardan haber olup bundan ders aldıklarına inanıyorum. Malatya’mız lodoslu rüzgarların etkisinde kalmadığı için soba zehirlenmeleri açısından şanslı illerden bir tanesi. Ayrıca Malatya’da doğalgazın yoğun olarak kullanılıyor olması da soba zehirlenmelerin azalmasında en büyük etken. Soba zehirlenmesi çok sinsi bir tehlike. Bir ailenin yok olmasına neden olabilecek kadar tehlikeli. Bunlara karşı değerli hemşerilerimizin artık bilinçlendiğini düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSoba ZehirlenmeleriHanifi Acar
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