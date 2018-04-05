ÜSTÜ KAPATILACAK

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Kernek Külliyesinin yoğun bir talep görmesine bağlı olarak özellikle yağışlı havalarda iç avlusunun üstünün açık olmasından dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi için üzerinin kapatılmasına karar verildi.

Açıklamada, Külliyenin iç avlusunun üzerinin, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde, çelik konstrüksiyon taşıyıcılı üstü sandviç panel, altı ise ahşap lambri olacak şekilde kapatılacağı belirtilerek, çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.busabahmalatya.com