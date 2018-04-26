Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
106890
ALTIN
173.302
DOLAR
4.0777
STERLİN
5.6756
EURO
4.9643
Flaş Haber
Çakır İstifa Etti
Kapat

Urhal’dan TÜMSİAD’a Ziyaret

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti.

Urhal’dan TÜMSİAD’a Ziyaret

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:03
Urhal’dan TÜMSİAD’a Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, “Müdürümüz kamu düzeninin sağlamasında asayişin temininde suç ve suçlu ile mücadelede önem ve özen gösteren bir Müdürümüz. 15 Temmuz da yapmış olduğu görevler gerçekten takdire şayan. Aynı zamanda bilimsel ve ilimsel olarak da bu emniyet ve asayişin sağlanması noktasında kendisinin hem doktorasını yapmış olması hem akademik hem de alaylı yönüyle Malatya’da ve Türkiye’de böyle bir Müdürümüzün olması bizlerin istişare yapması için büyük bir şans. Ben tüm emniyet personellerimize ve yardımcılarımıza ve kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzde bir erken seçim süreci başladı. Bu süreci inşallah kazasız belasız geçiririz” şeklinde konuştu.

HUZURU BOZDURMAMAK ADINA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Başkan Gümüş ve ekibine kolaylıklar dileyen İl Emniyet Müdürü Urhal ise, “Tabi ticaret deyince iş adamı deyince ilk önce istihdam akla geliyor, ekmek geliyor, aş geliyor. Bunların varlığı ne kadar çok olursa aslında bizim suç ve suçla mücadele anlamında işimiz kolaylaşıyor. Dolayısı ile sanayinin ve ticaretin varlığı güven ve istikrarla belli bir orantıya geliyor. Güven, istikrar bunların varlığı aynı zamanda asayişin varlığı ticaretin gelişmesine zemin hazırlayan bir unsurdur. Bizim görevimiz ise kamu düzeni, kamu otoritesini temin etmek suç ve suçlular ile mücadele etmek ama bunu yaparken de elbette bize yardımcı olan paydaşlarımızla birlikte bunu yapıyor. Malatya’mız da huzurlu bir şehir bu huzuru bozdurmamak adına gayret gösteriyoruz. Ben bize her konuda destek sunan TÜMSİAD’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ömer UrhalTÜMSİADMurat GümüşMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce’nin Acı Günü
İnce’nin Acı Günü
Pazartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak
Pazartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak
4,6 Milyonluk Çalışmalar Tamamlandı
4,6 Milyonluk Çalışmalar Tamamlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim