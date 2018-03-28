ÜRETİCİYE 50 MİLYON LİRA DESTEK

Arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler, yöresel ürünler, su ürünleri, yenilenebilir enerjiyle ilgili projelerin son başvuru tarihi bugün. Proje sahiplerinin başvuru dosyalarını bugün kendilerine teslim etmesi gerektiğini ifade eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, BUSABAH gazetesine konuşarak proje sahiplerini uyardı.

Bilgisayar üzerinde başvuruların bittiğini ifade eden Tunç, hazırlanan dosyaların alınmasının ise bugün son gün olduğunu söyledi.

DOSYALARIMIZI ALIP İŞLEMLERİMİZİ YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Hazırlanan dosyaların tekrar gözden geçirilip bugün teslim edilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, “Kırsal kalkınmada 302 tedbirin arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler, yöresel ürünler, su ürünleri, yenilenebilir enerjiyle ilgili projelerin son başvuru tarihinde dosyaların alınma tarihi 30 Mart Cuma günü, yani bugün itibariyle dosyalarımızı da alıp işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Üreticilerimiz hazırladıkları projeleri, bilgisayar üzerinde yaptıkları başvuru dosyalarını bize bugün ulaştırmaları ve mümkün oldukça projenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları tekrar gözden geçirip ve dikkat edilmesi gereken yerlere tekrar bakıp bize bu dosyaları teslim etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

380 MİLYONA DENK GELİYOR

Hibe miktarını da kaydeden Tunç, “302 tedbirde, arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler, yöresel ürünler, su ürünleri, yenilenebilir enerji, kırsal ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili aldığımız projelerde bu dönemde dağıtacağımız hibe miktarı yaklaşık 87 milyon euro. Bu da 380 milyona denk geliyor. Malatya olarak bizim hedefimiz de, bu tedbirden yaklaşık 40-50 milyon civarında hibe almaktır” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi