Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti İl Kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Malatya'ya 16 yılda 16 milyar yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Helali hoş olsun, Malatya her şeyin en güzeline layıktır. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksak saatler alır. Malatya, eğitim seviyesi çok yüksek bir şehir, bugüne kadar Malatyamıza 5 bin derslik kazandırdık. Şimdi 37 tane daha yeni okul yapıyoruz. Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmesi başta olmak üzere ilk ve ortaokulda okullaşma oranı Malatya'da neredeyse yüzde 100’e yaklaştı. Biz insana yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Açtığımız hastanelerle Malatya'da sağlıkta çağ atladık. Türkiye'nin, hatta bölgenin en önemli karaciğer nakil merkezi Malatya’da, bütün dünyaya şifa dağıtıyor şimdi. Malatya'ya ve bölgeye hizmet verecek bir onkoloji hastanesi yani kanser tedavi hastanesi de yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Battalgazi Hastanesini yatırım programına aldık proje ve ihale aşamasında, tam 30 tane sağlık tesisi var. Akçadağ Mermercilik Organize Sanayi Bölgesini biliyoruz, kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kükürtle ilgili yaşanan sorunları biliyoruz çözümü için Tarım Bakanlığımız gerekli tedbirleri alacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya kayısısı coğrafi tescili aldı, hayırlı uğurlu olsun. Dünyada Malatya kayısının merkezi oldu. 2017'de rekor üretimle 170 bin tona yükseldi son 6 yılın en büyük üretimi gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl da daha bereketli olacak, lisanslı depoculuk Malatya'nın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hazırlıklarını yapıyor, yakında faaliyete geçecek. Ayrıca soğuk hava depoları kuruyoruz. Şimdi de sulamada büyük bir atak yapıyoruz inşa ettiğimiz 8 barajın yanı sıra 11 barajı daha yatırım programına alıp önümüzdeki yıllarda yapacağız" şeklinde konuştu.



Kuzey çevreyolunun önümüzdeki yıllarda tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, "Malatya'da 7 tane yol projesi devam ediyor. Bu yolların bir çoğunu bu sene bitireceğiz hiç merak etmeyin. Hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



2019 seçimlerine de değinen Yıldırım, "Şimdi yeni bir atılımın başındayız. Ufkumuz geniş, vizyonumuz büyük. Malatya'nın da desteğiyle ‘durmak yok yola devam, işimiz hizmet, gücümüz millet’ diyoruz. Sizler bugüne kadar bizi hiç mahcup etmediniz, bundan sonra da etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bütün teşkilatlar olarak durmayacağız ve daha çok çalışacağız. İnşallah 2019'da yeni bir destan yazacağız. Bu davaya başından beri gönül veren, emek veren, alın teri döken bütün kardeşlerimize, geçmiş dönem il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve halihazırda görev yapan bütün milletvekillerimize, bakanımıza, genel başkan yardımcımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Malatya için ne yaptılarsa hepsine sizler adına teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar. Bu vesile ile bu kongrede görev alacak başta il başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.



AK Parti Malatya Kongresine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve AK Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş katıldı.