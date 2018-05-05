Üniversitede Türkçülük Günü Kutlandı

Demir dövme ile başlayan törende İnönü Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Mehmet Raşit Boyrazoğlu açılış konuşmasını yaptı. Boyrazoğlu, "3 Mayıs Türkçülük Bayramına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyor hoşgeldiniz diyor sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin bu meşakkatli fazla olan bu döneminde Milliyetçi Ülkücü Hareket ümitsizliğe kapılmadı, yılgınlık göstermedi.Milli mukavvemeti kırmak isteyenler odaklara aman vermedi teslim olmadı, çünkü inanıyorduk haklı ve tarihi bir davaya sıkı sıkıya bağlıydık. Akif'in dediği gibi 'Cehennemde olsa gelen göğsümüzle söndürürüz' bizler ya devlet başa ya kuzgun leşe desturu ile yola çıktık. Bu anlamda 3 Mayıs Türkçülük Gününde Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız” sözlerini kaydetti.

Konuşmalar sırasında Otağ kurulurken katılımcılara Özbek Pilavı dağıtıldı.3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle Kıbrıs Meydanını dolduran Üniversiteli Ülkücüler doyasıya eğlendi. (Bülten)