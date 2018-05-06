Üniversitede Dönem Sonu Sergisi

İnönü Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde açılan ve klasik ile modern sanata dair yeni yaklaşımların denendiği sergide eserler ziyaretçilerinden de tam not aldı.

Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Özdemir, “Bu sergi ile bir sonraki yıla ışık tutmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerin dönem boyunca aldıkları derslerden öğrendikleri şeyler klasik sanat ve modem sanata dahil denemelerin olduğu bir sergi" dedi.

GEÇMİŞİ BİR HATIRLATMA ADINA…

Öğrenciler adına ise konuşan Eray Kıvrak ise, “Klasik sanatın en önemli eserleri bunlar, çünkü tabelalar dijitalleştiği için el emeği kayboldu artık tamamen teknoloji üzerine kurulduğu için bizde geçmişi bir hatırlatma adına böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.

Sergisini açılışına İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.

