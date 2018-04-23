Üniversitede Çorba İkramı

Bilgeler Yolu’nun başlangıç noktasına kurulan İkram Çeşmesi’nden hafta içi her sabah çorba ikramı sunuluyor. Daha önce Çevreyolu üniversite otobüs durakları yanında hizmet veren İkram Çeşmesi, üniversite öğrencilerinin daha kolay yararlanabilmeleri için kampüse taşınarak 20 Mart 2018’den itibaren kampüste hizmet veriyor.

750 KİŞİYE ÇORBA İKRAMI SUNULUYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla günlük 750 kişiye çorba ikramı sunuluyor. Sabah saatlerinde derslerine yetişmek için kampüse gelen üniversiteliler, sunulan ikramla pratik bir şekilde kahvaltı yapma imkanı buluyorlar. Öğrenciler, sunulan ikramdan dolayı oldukça memnun oluyorlar.

İkram Çeşmesi’nin üniversitede hizmet vermesi dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, kampüse gelerek verilen hizmeti yerinde gördü. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek de İkram Çeşmesi’ne gelerek hep birlikte öğrencilere çorba ikram ettiler. (Bülten)