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“Üniversite, Hayal Kırıklığı Yarattı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’ya kurulması planlanan Turgut Özal Üniversitesinin Malatya’nın beklentilerini karşılamaktan uzak, içeriği ile hayal kırıklığı, kuruluş şekli ile şaşkınlık yarattığını savundu.

“Üniversite, Hayal Kırıklığı Yarattı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’ya kurulması planlanan Turgut Özal Üniversitesinin Malatya’nın beklentilerini karşılamaktan uzak, içeriği ile hayal kırıklığı, kuruluş şekli ile şaşkınlık yarattığını savundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:30
“Üniversite, Hayal Kırıklığı Yarattı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta AKParti Grup toplantısında Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi açacaklarını söylemesinin ardından Malatyalılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, yeni üniversitenin kuruluş yeri,açılacak fakültelerin niteliği, kadrosu da ne Özal’ın ne de Malatya’nın ismine yakıştırılamadı. İnönü Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesi ve Battalgazi ve Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulları tüm varlıkları ve kadroları ile birlikte Turgut Özal Üniversitesine devredildi. Yeni üniversitenin bünyesinde daha sonra Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulacağı açıklandı.

“MALATYA’YA HEP HAYAL KIRIKLIĞI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, üniversitenin kuruluş yapısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Malatya’ya kurulacak ikinci üniversitenin AKP’nin Malatya’ya attığı son gol olduğunu kaydetti. Ağbaba, Malatyalıların yıllardır kentlerine teknoloji ve teknik ağırlıklı bir üniversite kurulmasını, bölgenin başta kayısı olmak üzere gıda, tekstil,sanayi alanında ön plana çıkan özelliklerinin teknoloji ve teknik ile bilimsel yönden gelişimini sağlamasını istediklerini, ancak bir kez daha hayal kırıklığı ile karşılaştıklarını ifade etti.

“TABELA ÜNİVERSİTE’ OLMAKTAN ÖTEYE GİTMEZ”

Bir üniversiteyi amip bölünme ile ikiye bölüp, ‘yeni bir üniversite açıyoruz’ demenin acizlik olduğunu dile getiren Veli Ağbaba, “2 fakülte ve 2 MYO ile açılan üniversite tabela üniversitesi olmaktan öteye gidemez.Binlerce mezun üniversiteli işsize yenilerini eklemek için üniversite açıyorlar. Yıllardır seçim yatırımı olarak dillendirdikleri üniversiteyi de defalarca açtıkları fabrikalılara,hastanelere, TOKİ konutlarına benzettiler. Var olanı açmakta üstlerine yok. AKP’li siyasetçiler hangi yüzle vatandaşa ‘ikinci üniversite açıyoruz’ diyecekler merak ediyoruz.Yanı başımızdaki Gaziantep’e,Sivas’a teknoloji üniversiteleri açılırken, Malatya’nın ziraat fakülteleri ve MYO’ları ile idare etmesini istemek olsa olsa Malatyalıların aklı ile alay etmektir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaTurgut Özal Üniversitesi
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