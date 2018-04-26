Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107015
ALTIN
172.464
DOLAR
4.0736
STERLİN
5.6741
EURO
4.9350

Unat’tan MÜSİAD’a Ziyaret

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek destek istedi.

Unat’tan MÜSİAD’a Ziyaret

AK Parti milletvekili aday adayı Sabri Unat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek destek istedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:15
Unat’tan MÜSİAD’a Ziyaret

Ziyarette konuşan Unat, “Öncelikle milletvekilliği aday adaylığımızın ilk sürecinde ziyaretimizi MÜSİAD’ a gerçekleştirdik. MÜSİAD Başkanımız Hüseyin Kalan’ın hayır dualarını alarak başlamak istedik. Biz de bu ailenin bir bireyi olarak iş adamlarımızın, ağabeylerimizin ve dostlarımızın sıkıntılarını devamlı el ele gönül gönül e istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Gireceği yolda kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah MÜSİAD’ a yakışır bir duruş sergileyecektir. Malatya’yı iyi tanıyan bir kardeşimizdir. Malatya'nın sorunlarını meclise taşıyacağından şüphemiz yoktur. Sorumlulukları olan bir kişiliktir. İş ve ekonominin gelişmesinde memlekete çok güzel duyarlı hareketler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Biz bu çıktığı yolda kendilerine başarılar diliyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sabri UnatMÜSİADHüseyin Kalan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim İnsanları Ve Mucitler Malatya Buluşuyor
Bilim İnsanları Ve Mucitler Malatya Buluşuyor
Minikler İyilik Peşinde Koşuyor
Minikler İyilik Peşinde Koşuyor
Akın, ‘Damızlık Hayvan’ İçin Kolları Sıvadı
Akın, ‘Damızlık Hayvan’ İçin Kolları Sıvadı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim