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Unat, Aday Adaylığını Açıkladı

AK Parti’de başlayan aday adalığı müracaatları kapsamında bir aday adaylığı başvurusu İş Adamı Sabri Unat’tan geldi.

Unat, Aday Adaylığını Açıkladı

AK Parti’de başlayan aday adalığı müracaatları kapsamında bir aday adaylığı başvurusu İş Adamı Sabri Unat’tan geldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:05
Unat, Aday Adaylığını Açıkladı

AK Parti Malatya İl Teşkilatında aday adaylık başvurusu için gelen İş Adamı Sabri Unat, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah Rabbim nasip ederse Malatya'mıza, halkımıza, aziz milletimize hizmet etme imkânı bize verilirse, elimizden geldiği kadarıyla Malatya’mız için güzel hizmetler gerçekleştireceğiz" dedi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Unat, katılanlar teşekkür etti. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesince aday adaylığı başvuruların başladığını anımsatarak, "Bugün bizleri ziyaret ederek başvurusunu yapan kıymetli arkadaşımız Sabri Unat’a başvurusundan dolayı hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Unat, başvuru dosyasını İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teslim etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sabri UnatMalatyaAday AdaylığıAk Parti
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