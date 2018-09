UMUTLARIN HAYALLERİN YOKLUĞUN SIRASI

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce kişi İŞKUR aracılığı ile işe alınacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 5 bin işçi ararken, Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin komiser yardımcısı için ilana çıktı. Diyanet İşleri ise sene sonunda 9 bin 500 din görevlisi alacak. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 Günlük İcraat Programı”nda da ilan ettiği okul yaşamının huzuru, güvenliği ve sağlığı ile ilgili proje için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı el ele verdi. Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödenek il müdürlüklerine aktarılacak. Ayrıca okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

İŞKUR alımları kapsamında Malatya’da da başvurular başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Çevreyolu’nda bulunan İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu. AK Parti İl Binasının önünden ilçe otobüs duraklarına kadar süren kuyruk, görenleri hayrete düşürdü. Kuyrukta bulunan vatandaşlar ise adeta isyan etti.

“BENİM YERİME OĞLUM SIRADA BEKLİYOR”

Vatandaşlardan Fatma Arslan, “Ben sabah saat 08.00’de geldim bekledim, öğleden sonraya kaldı. Şimdi yoruldum yerime oğlum sırada bekliyor. Ben bu temizlik işi için geldim. 6 aylık bu iş. Maaş olarak asgari ücret ödeyecekler. Kuyruğu görüyorsunuz, milletin hepsi işsiz güçsüz. İlk önce bu Suriyelilerin işini düzeltecek ki bize de sıra gelsin. Mesela hem aylıklarını veriyorlar, paralarını veriyorlar hem de her yerde yarım maaş diye çalışıyorlar, evlatlarımız hep ortada kalmış. Burada Suriyeliler yok. Suriyeliler kaçak çalışıyor. Hem de devletten para alıyorlar. Yani bir Suriyeli kadar yokuz. Çünkü ben hastaneye gittim dışarıdan birkaç ay para yatırmaya çalıştık sigorta için; yatıramadığım için diğer ay hastaneye gittim. Suriyeli benden önce girdi muayene oldu. Devlet Hastanesi bana dedi ki senin sigortan dolmuş sen muayene olamazsın” diyerek tepkisini dile getirdi.

“ÇİÇEK, BÖCEK DİKECEKLERİNE ÇOCUKLARIMIZA İŞ VERSİNLER”

Arslan, “Önce gençlerimize iş istiyoruz. Bu çiçek böceklere harcanan paralar yerine çocuklarımıza bir iş kurabilirler mesela. Bir fabrika olsun ne biliyim. Mesela ben ilkokul mezunuyum. Yani insan araştırabilir. Yollara havalimanlarına ne biliyim çiçek böceklere harcanan bütün paralar gençlerimize iş imkânı yaratabilir. Ben o çiçekleri yemem. Ben yollarda da bir şey yapmam. Sürekli kaldırım taşlarını değiştirip duruyorlar, bunlar neye yarıyor. Bakın kuyruğu siz de görüyorsunuz. Ben 49 yaşımdayım. Ben hem oğlum için hem de kendim için iş başvurusuna geldim” ifadelerine yer verdi.

“OĞLUMU EVLENDİREMİYORUM”

Yine vatandaşlardan Fadime Demirci ise, “Ben saat 13.00’ten beri bekliyorum. İş için bekliyorum. 6 aylık süre için çalıştırılacağız TYP kapsamında. Oğlum ve kendim için geldim. Oğlum üniversite mezunu, okul öncesi öğretmeni. Atanamadı, askerden geldi ve 6 aylık bir iş için gelip burada başvuruyor. Eşim emekli oldu ama geçimi zor. Oğlum bekâr, evlenmesini istiyorum. Ben hasta insanım. Hani istiyorum ki o da evlensin, yuvasını kursun, işi olsun. Ekonomik nedenler yüzünden oğlumu evlendiremiyorum. Yetkililerden biz de bir iş istiyoruz. Benden önce oğlum için iş istiyorum. Ben olsam ben de çalışırım ama önceliğim oğlum. Söylemesi ayıp ama biz evde birbirimizi yiyoruz. Geçim zor. İster istemez öyle. Kocam emekli oldu ama yetmiyor. Evde üç kişiyiz yetmiyor” ifadelerini kullandı.

“OĞLUM İÇİN İŞ İSTİYORUM”

Vatandaşlardan Müzeyyen Taştan da, “Ben de buraya 6 aylık TYT kapsamındaki iş başvurusu için geldim. Oğlum da, ben de geldik. Oğlum 25 yaşında. Bu başvuru 4’ünde başladı, 13’ünde son. 900 kişi okullara, 25 kişi de Sağlık Bakanlığına, hastanelere alınacakmış. 5 bin kişi müracaat etmiş. Şansımız yok, bize yardım edecek kimsemiz yok. Kuyruk baya bir uzun. Ben en çok oğlum için istiyorum. Oğlum bekâr, 25 yaşında işi yok. Hani ne biliyim baya bir çaresiziz. Eşim fırında çalışıyor, zor geçiniyoruz” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com