‘Ulvi Saran’ Jüri Özel Ödülü Verilecek

9-15 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri 8. kez bir araya getirecek Malatya Uluslararası Film Festivali çeşitli sürpriz ve yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl büyük bir coşkuya sahne olan festivalin bu yılki ödül töreninde heyecan verici yenilikler var. Türk sinemasına katkı amacıyla bu yıl ilkleri verilecek ödüller, ustaların emeğini selamlarken genç kuşak sinemacılara büyük heyecan yaşatacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali hazırlıkları yoğun şekilde devam ederken festivale dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Ulusal sinemaya katkı amacıyla bir dizi yeniliğin hayata geçirileceği festivalin ödüllerine yenileri eklendi.

BÜYÜK USTA LÜTFİ AKAD ADINA “EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ”

1952’de çektiği ‘Kanun Namına’ isimli filmiyle Türk sinemasında ‘Sinemacılar Dönemi’ni başlatan büyük usta Lütfi Akad, filmleri kadar fikirleriyle de kendisinden sonra gelen sinemacıları derinden etkileyen öncü bir sinemacı. Toplumsal gerçekçi sinemasıyla bu toprağa ait hikâyelerin izin süren Akad, sıklıkla dile getirdiği kimlikli bir sinema anlayışının sancılarını çekerek, bu bağlamda bir duyarlılığın oluşmasına büyük katkı sağladı. Malatya Uluslararası Film Festivali, cesur, yenilikçi tavrını hemen her filminde sürdüren ve tecrübeleriyle sonraki kuşaklara ilham veren sinemamızın büyük ustası Lütfi Akad anısına bu yıldan itibaren bir ödül vermeye başlayacak. ‘En İyi İlk Film’ dalında verilecek ödül, jüri tarafından yarışma filmleri arasından seçilecek ilk filmlerden birine takdim edilecek.

ULVİ SARAN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yıl festival kapsamında verilmeye başlanacak diğer bir ödül, 2009-2012 yılları arasında Malatya Valiliği görevinde bulunan ve bu süreçte Malatya Uluslararası Film Festivali’nin de kuruculuğunu üstlenen Prof. Dr. Ulvi Saran adına takdim edilecek. Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban’ın inisiyatifinde oluşturulan ödül, festivalde yarışacak filmler arasından seçilerek Jüri Özel Ödülü bağlamında verilecek.

FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Festivalin bu yılki ödüllerinden olan Film-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, Film Yönetmenleri Derneğinin üç kişilik jürisi tarafından seçilecek bir yönetmene verilecek ödül, yönetmenlerce belirlenmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor.

TÜRK SİNEMASINA KATKI ÖDÜLLERİ

Yine bu yılki yenilikler kapsamında verilecek Türk Sinemasına Katkı Ödülleri, Türkiye’de ulusal sinemanın gelişmesinde önemli katkıları bulunan kişi ve kurumlara takdim edilecek.