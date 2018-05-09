Uluslararası 4 ödül…

Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyadaki en seçkin ve yaratıcı projeleri seçmek amacıyla 1995 yılından beri Amerika’da düzenlenen Hermes Creative Awards, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da MalatyaPark’ı ödüllendirdi. Ödüller, Pazarlama Kampanyası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası, PR Kampanyası, Özel Aktivite dallarında kazanıldı.

Ülkemizin sayılı Uluslar arası Film Festivallerinden biri olan Malatya Uluslar arası Film Festivali’ne verdiği destek ve birçok etkinliğine yaptığı ev sahipliği ile Hermes Awards’dan 4 büyük ödül almaya hak kazanan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi daha önce kazandığı ödüllere yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

BÜLTEN

busabahmalatya.com