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Ülkücülerden otizm çağrısı

Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, “Otizm eksiklik değil farklılıktır” dedi.Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Ülkü Ocakları...

Ülkücülerden otizm çağrısı

Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, “Otizm eksiklik değil farklılıktır” dedi.Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Ülkü Ocakları...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:24
Ülkücülerden otizm çağrısı

Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, “Otizm eksiklik değil farklılıktır” dedi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, otizmin, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bir iletişim problemi olduğunu belirtti. Yılan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu, hem sözel iletişimde hem bedensel temasta kısıtlılıklar, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı bilgi alanları ile kendini gösterir. En yaygın görülen nörolojik bozukluk olan otizm zeka sorunu değildir. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla da hiçbir ilişkisi yoktur. Erken tanı konulur ve aile doğru bilgilendirilir ise çocuğa uygun eğitim verilerek olumlu sonuçlar elde edilebiliyor ki, bugünün, bu ayın özelliği, otizm farkındalığının hayatiyeti de burada ortaya çıkıyor.

Geleceğini, çocuklarını ve milletini uygarlık seviyesine çıkartmak ve bu yolda önüne çıkabilecek tüm engelleri aşmak üzere “Bana ne lazım?” demeden toplumun tüm sorunlarına çözüm sunmayı ve bunu hayata geçirmeyi ilke edinen milliyetçilik anlayışımız, her 68 çocuktan birinde görülen otizme kayıtsız kalamaz. Unutmayın, otizm eksiklik değil farklılıktır.”
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