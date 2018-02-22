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ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı tarafından ülkücü şehitler Şakir Yiğit ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anma programı düzenlendi. 

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı tarafından ülkücü şehitler Şakir Yiğit ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anma programı düzenlendi. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 17:57
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak şehit edilen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile 1994 yılında Malatya’da şehit edilen Şakir Yiğit düzenlenen anma programı ile anıldı. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Çakıroğlu ve Yiğit’in hayatlarının anlatıldığı kısa gösterimin ardından bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, Fırat Çakıroğlu’nu ve Şakir Yiğit’i hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.Başkan Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte daha sonra anma programı kapsamında açılan fotoğraf sergisini gezdi.
 

İHA

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