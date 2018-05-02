Ülkücü Şehit Mezarı Başında Anıldı

Mayıs 1982 yılında idam edilen Cengiz Baktemur'un Doğanşehir'de yaşayan ailesini yalnız bırakmayan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ve beraberindeki ülkücü gençler Şehit Baktemur için okutulan Mevlid-i Şerif'ine katıldı, ardından mezarı başında dualar okudu.

Başkan Yılan burada yaptığı açıklamada "Siyasi görüşü ve vatanseverliği nedeniyle darağacında hayatına son verilen yüzlerce ülküdaşımızdan birisiydi Cengiz Baktemur. Ülkü şehidimizi vefatının 36’ıncı yıldönümünde rahmet ve minnet ile yâd ediyoruz. Kutlu davamıza gönül veren ve bu yoldan canı pahasına dahi olsa dönmeyen kahraman şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağımız. Vatan sevdası uğruna kendinden vazgeçen ülkücü şehitlerimiz onurumuzdur" dedi.

Kabir ziyaretine MYK Üyesi Ömer Ekici, Milletvekili Aday Adayları ve çok sayıda ülkücü katıldı.

CENGİZ BAKTEMUR (2 MAYIS 1982)

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat köyünden olup 20 yaşındaydı. Ailece, Doğanşehir'de Yeni Belediye Garajı'nın yakınında oturuyorlardı. Liseyi yeni bitirmişti. Doğanşehir'de meydana gelen bir olaya adı karıştığı için tutuklanıp cezaevine kapatıldı ve 12 Eylül mahkemelerinde yargılanarak idam cezasına mahkum edildi. 2 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde Elazığ kapalı Cezaevi'nde asılarak şehit edildi. Mahkemede idam cezasına çarptırıldığını öğrenen annesi ruhi bunalım geçirdi. Şehadetini duyunca da felç oldu. (Bülten)