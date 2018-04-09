ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖRNEK ETKİNLİK !

Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen ve madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi. Tiyatro öncesi bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, en büyük vazifelerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençleri korumak olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile ilgili Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Gençleri sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, geleceğimizi, yarınlarımızı ipotek altına almaya çalışan güçlerin eline bırakmayacağız. Fikren, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Gençlerimiz bizim yarınımızdır ve bizim kaybedecek yarınımız yok. Bu sebeple madde bağımlılığı ile alakalı çalışmalarımız il genelinde devam edecektir” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Sizin ve geleceğinizin en büyük düşmanı sigara, alkol ve uyuşturucudur. Uyuşturucular, sizi milli ve manevi değerlerinizden koparır, cemiyete uyum sağlayamayan kavgacı, sinirli ve uyumsuz insan haline getirir. Bu da içinde yaşadığınız cemiyetten soyutlanmanıza ve batağa iyice saplanmanıza sebep olur. Vatanımızın, milletimizin ve ailelerinizin, akıl ve mantığıyla hareket eden berrak ve uyuşmamış beyinlere ihtiyacı vardır. Uyuşturucular bugünümüzü ve yarınınızı karartan, sizi kendi benliğinizden ve milli kültürünüzden koparan bir felakettir. Uyuşturucu kullanılan ortam ve arkadaş gruplarından uzak durun. Bir kere kullanmadan bir şey olmaz diyenlere kanmayın. Sorunlarınızı çözmek için uyuşturucuya sığınmayın. Problemlerinizi anlatın, tek başına çözüm bulmaya kalkışmayın. Boş zamanlarınızı yararlı şekillerde değerlendirmeli; Enerjinizi milli ve manevi değerlere, sosyal faaliyetlere yöneltmelisiniz. Biliniz ki, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sevinicinizi, üzüntünüzü ailenizle paylaşınız. Aileniz sizin en yakın dostunuz sizin için her şeyini fedaya hazır aile büyüklerinizdir. Onlara karşı dürüst olunuz. Onlardan hiçbir şeyinizi gizlemeyiniz, Onlara güveniniz. Ve unutmayınız ki sizler yarınların umudu, geleceğimizin teminatısınız” dedi.

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici de, “Gençlik milletimizin istikbali ve geleceğidir. İstikbalimiz olan Türk Gençliği üzülerek söylüyorum uyuşturucu çeteleri ve bunlarla ilişkili odakların kirli oyunları ile karşı karşıyadır. Ne yazık ki bu kirli oyunlar günlük hayatımızda ve sosyal çevremizde, kendini sıkça hissettirmektedir. Gün geçmiyor ki ülkemizin her hangi bir yerinden gözü yaşlı bir anne ve yüreği yanık bir baba bağımlı yavrusu için yardım istemesin. Onun için bu mücadele tek bir kurum ya da merciinin işi olmamalıdır. Üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok kurumun mücadele çabalarını ortaya koyması gerekir” diye konuştu.

Cehalet adlı tiyatro gösterisine, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ve çok sayıda izleyici katıldı.busabahmalatya.com