Ülkü Ocakları Genel Başkanı Malatya’da

Malatya’daki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Başkan Kılavuz, Başkan Yılan'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek Ülkü Ocakları Malatya teşkilatı olarak her daim kendilerine tam destek verdiklerini ve ülkenin bekası için durmadan çalıştıkları ifade etti.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Ülkü Ocakları'nda bulunan Ülkücü gençlerle bir araya geldi. Burada gençliğin öneminden bahseden Başkan Kılavuz Yiğit,MHP İl teşkilatını da ziyaret ederek Malatya'dan ayrıldı. (Bülten)