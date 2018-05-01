Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104283
ALTIN
172.140
DOLAR
4.0895
STERLİN
5.5925
EURO
4.9188

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Malatya’da

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Emrah Yılan ile görüştü.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Malatya’da

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Emrah Yılan ile görüştü.

01 Mayıs 2018 Salı 11:31
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Malatya’da

Malatya’daki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Başkan Kılavuz, Başkan Yılan'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek Ülkü Ocakları Malatya teşkilatı olarak her daim kendilerine tam destek verdiklerini ve ülkenin bekası için durmadan çalıştıkları ifade etti.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Ülkü Ocakları'nda bulunan Ülkücü gençlerle bir araya geldi. Burada gençliğin öneminden bahseden Başkan Kılavuz Yiğit,MHP İl teşkilatını da ziyaret ederek Malatya'dan ayrıldı. (Bülten)

Son Güncelleme: 01.05.2018 11:52
Anahtar Kelimeler:
Olcay KılavuzEmrah Yılan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur, Bir Yağdı Pir Yağdı
Yağmur, Bir Yağdı Pir Yağdı
Malatya'da Huzur  Uygulaması
Malatya'da Huzur  Uygulaması
Fotokamp Tarihi Belli Oldu
Fotokamp Tarihi Belli Oldu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim