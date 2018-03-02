Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116794
ALTIN
162.138
DOLAR
3.8118
STERLİN
5.2489
EURO
4.6928

‘ÜLKEM İÇİN DUA’ PROGRAMI YAPILDI

15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem Bir Sen) ile beraber Battalgazi ilçe müftüsünün de katkıları ile “Ülkem için Dua” programı gerçekleştirildi.

‘ÜLKEM İÇİN DUA’ PROGRAMI YAPILDI

15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem Bir Sen) ile beraber Battalgazi ilçe müftüsünün de katkıları ile “Ülkem için Dua” programı gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 11:52
‘ÜLKEM İÇİN DUA’ PROGRAMI YAPILDI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 15 TemmuzMilli İrade OcaklarıKadın Kolları Başkanı Sultan Alan, “Bugün 28 Şubat postmodern darbesini hafızalarımızda canlandırdık. 28 Şubat demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir ve biz bunu üzülerek hatırlıyoruz. 28 Şubat’ın etkilerinden ve ülkemize getirmiş olduğu zararlardan ve inanan insanların üzerindeki maddi ve manevi baskılardan bahsettik. Akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimini hafızalarımızdan silinmemesi adına bilgilendirdik. Ülkemiz üzerinden yapılan algı ve yıpratma çalışmalarını ve nihayetinde Suriye sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini engellemek adına yapılan Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonlarını dile getirip, bu anlamda toplumun sivil ayağı olarak,topluca dua etmek için; bu olaylara karşı duyarlı bayan kardeşlerimizle bir araya geldik” ifadelerine yer verdi.

Alan, “Rabbim askerimizi, ülkemizi ve Müslüman ümmetini zalimlerden korusun. Askerlerimizi sağsalim ülkelerine ulaştırsın. Ya Rabbi;Mehmetçiklerimizi vatanlarına ulaştır. Annelerimizi evlatlarıyla buluştur. Allah ordumuzu muzaffer, ülkemizi kaim ve daim eylesin” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMilli İrade Ocakları Ve Belediye Ve Özel İdare Çalışanları SendikasıBattalgaziSultan AlanZeytin Dalı OperasyonlarıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARAÇ SAYISI ARTTI
ARAÇ SAYISI ARTTI
VALİLİK MAKAMINDA TOPLANTI YAPILDI
VALİLİK MAKAMINDA TOPLANTI YAPILDI
YENİ BİR HAT AÇILIYOR
YENİ BİR HAT AÇILIYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim