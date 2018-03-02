‘ÜLKEM İÇİN DUA’ PROGRAMI YAPILDI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 15 TemmuzMilli İrade OcaklarıKadın Kolları Başkanı Sultan Alan, “Bugün 28 Şubat postmodern darbesini hafızalarımızda canlandırdık. 28 Şubat demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir ve biz bunu üzülerek hatırlıyoruz. 28 Şubat’ın etkilerinden ve ülkemize getirmiş olduğu zararlardan ve inanan insanların üzerindeki maddi ve manevi baskılardan bahsettik. Akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimini hafızalarımızdan silinmemesi adına bilgilendirdik. Ülkemiz üzerinden yapılan algı ve yıpratma çalışmalarını ve nihayetinde Suriye sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini engellemek adına yapılan Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonlarını dile getirip, bu anlamda toplumun sivil ayağı olarak,topluca dua etmek için; bu olaylara karşı duyarlı bayan kardeşlerimizle bir araya geldik” ifadelerine yer verdi.

Alan, “Rabbim askerimizi, ülkemizi ve Müslüman ümmetini zalimlerden korusun. Askerlerimizi sağsalim ülkelerine ulaştırsın. Ya Rabbi;Mehmetçiklerimizi vatanlarına ulaştır. Annelerimizi evlatlarıyla buluştur. Allah ordumuzu muzaffer, ülkemizi kaim ve daim eylesin” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com