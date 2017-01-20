Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda ulaşımla ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda Doğu Garajı ile yeni İlçe ve Köy Terminalini kullanacak olan toplu taşıma araçlarının garajlara giriş güzergahları belirlenirken, ceza puanını dolduran araçların plakalarının iptal edilmesi, feribot ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi, Kale ilçesine üst geçit yapılması kararları alındı.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar Başkanlığında yapılan UKOME toplantısında, toplam 22 madde görüşüldü. Gündem maddelerinin çoğunluğu görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler alt komisyona havale edildi, bazı maddeler de yasal prosedürlerin tamamlanması için beklemeye alındı.

KASİS KRİTERLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Hız sınırlarına uyularak, güvenli bir trafik akışı sağlanması amacıyla bazı yerlere yerleştirilen hız kesici (kasis) kriterleri alınan kararla yeniden belirlendi. Yeni alınan kararla; trafik ışığı olan, eğimi fazla olan, uzunluğu 50 metreden az olan, tek yön olan yerlerle, güvenli geçiş alanlarına, ana arter, çevre yolu ve sirkülasyonu fazla olan yollara kasis konulmamasının yanı sıra, bu kriterler dışında bulunan kasislerin sökülmesi kararlaştırıldı.

ÇEVRE YOLU ÜZERİNE U DÖNÜŞ CEPLERİ

Özellikle akşam saatlerinde trafik sıkışıklığına neden olan çevreyolu üzerinde, başta İstasyon kavşağı olmak üzere bazı kavşaklara U dönüş cebi ile ana yoldan tali yola katılım cebi oluşturulması da kararlaştırıldı.

ARAÇ GÜZERGÂHLARI

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan yeni İlçe ve Köy Terminali ile Doğu Garajı’nı kullanan toplu ulaşım araçları için yeni güzergahlar belirlendi. Yeni belirlenen güzergaha göre; Doğu Garajı’nın kullanan toplu taşım araçları, garaja girişlerde Battalgazi Kavşağı’ndan itibaren belirlenen güzergahı, çıkışta ise Akpınar Kavşağı’ndan U dönüşü yola devam güzergahı belirlenirken, İlçe ve Köy Terminali’ni kullanacak olan toplu taşım araçları ise girişte; Sanayi altgeçidinden geçerek, Emeksiz kavşağından U dönüşü ile belirlenen güzergahtan garaja giriş yapacaklar.

ÜST GEÇİT YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

UKOME toplantısında, okul bölgesine üst geçit yapılması kararlaştırıldı. Kale İlçesi’nde özellikle İzollu İlkokulu ile Ortaokulu öğrencilerinin karşıdan karşı geçişleri sırasında güvenli geçiş yapılması amacıyla okul önüne, yan yol ile üst geçit yapılması kararlaştırıldı.

FAYTON İŞLETİLMESİ KABUL EDİLDİ

Toplantıda ayrıca fayton araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında çalışma şekil ve şartları belirlenirken, Turgut Özal Tabiat Parkı’nda fayton işletilmesi de kabul edildi.

ÖNEMLİ BİR KARAR ALINDI

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kurallara uymayan araçlarla ilgili de önemli bir karar alındı. J Plaka ile Taşıma Yönetmeliği gereği ceza puanını dolduran araçların plakalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Yazıhan’da demiryolu hattına yaya altgeçidi yapılması kararlaştırılırken, ayrıca bireysel başvurular da görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler ise alt komisyona veya yasal prosedürlerden dolayı beklemeye bırakıldı. UKOME toplantısında alınan kararlar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın onayı ile kesinlik kazanacak. (Bülten)

HABER MERKEZİ