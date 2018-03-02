UĞUR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Onun ismi Ahmet Nurettin Uğur, benim ismim Nurettin Uğur” diyerek yapılan hatanın çok kötü olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde bir ulusal gazetede “ABD’ye kaçıramadılar” başlığıyla yayınlanan haberde isminin ‘FETÖ firarisi Ahmet Nurettin Uğur’la karıştırılıp kendi resminin gazeteye basıldığını dile getiren Malatyalı İş Adamı Nurettin Uğur, dün bir basın toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulunan İş Adamı Uğur, gazetenin bu haberini kardeşinden öğrendiğini söyledi.

AVUKATIM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu haberle kendisine bir şey olmayacağını dile getiren İş Adamı Uğur, şunları kaydetti:

“Geçenlerde beni kardeşim aradı ve bana ‘Sen FETÖ’cü olmuşsun’ dedi. Ben de şaşırdım. ‘Güneş gazetesini al 11 ve 12. sayfaya bak’ dedi. Ben de bir baktım, bir holdingin firarisi olan Ahmet Nurettin Uğur isminde birisinin haberi var. Onun resmi yerine yanlışlıkla benim resmimi koymuşlar. Benim uluslararası işlerim var, birçok şirketim var. Bu haber bana zarar verecek. Ben de hemen avukatımı aradım. Malatya’da bu gazeteye suç duyurusunda bulundu ve dava açıldı. Ben de bu yüzden bir açıklama yapma gereğini duydum ki, bir daha böyle bir hata yapılmasın. Bana bir şey olmaz. İsmim belli. Onun ismi Ahmet Nurettin Uğur, benim ismim Nurettin Uğur. Bana hiçbir şey olmaz ki, bu da emsal teşkil eder. Böyle gazeteciler yüzünden birçok suçsuz günahsız insan cezaevinde. Gazetecilerin hepsini sorumlu tutmuyorum. Sadece böyle sorumsuz gazetecilerinden bahsediyorum. Zaten davayı avukatım açtı. Hem maddi hem de manevi tazminat davası. İsim benzerliği yüzünden insanlar içeriye alınıyor.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi