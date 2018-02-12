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UCUZ ATLATTI!

Malatya’da bir inşaatın ikinci katından düşen şahıs yaralandı. 

UCUZ ATLATTI!

Malatya’da bir inşaatın ikinci katından düşen şahıs yaralandı. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:29
UCUZ ATLATTI!

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Misafir sokakta devam eden bir inşaatın 2'inci katında güvercin uçurmaya çalışan Cihan D. (40) bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden inşaatın girişine düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgi tahkikatı sürüyor.
 

İHA

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