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ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

İmkanları dahilinde mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır verdiği ücretsiz sağlık hizmetlerini, 2017 yılında da sürdürdü. 

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

İmkanları dahilinde mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır verdiği ücretsiz sağlık hizmetlerini, 2017 yılında da sürdürdü. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 12:16
ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, sosyal güvencesi olmayan hasta vatandaşlara ücretsiz diş ve muayene hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, son 1 yılda bin 33 kişiye muayene, 466 kişiye müşahede, 2 bin 399 kişiye ücretsiz diş çekim ve muayene hizmeti verdi. Verilen bu sağlık hizmetlerinin parasal karşılığı ise 195 bin lira oldu.


62 bin kutu ilaç

Büyükşehir Belediyesi hasta ve muhtaç kişilere ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra ilaçları da ücretsiz olarak veriyor. Çoğunluğu vatandaşlardan toplanan ilaçların büyük bir kısmı da reçete karşılığında başka vatandaşlar ile savaş mağdurlarına dağıtılıyor.
Bu kapsamda, 2017 yılında 1 milyon 115 bin 847 lira değerinde 44 bin 399 kutu ilaç reçete karşılığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, 2 milyon 347 bin 980 lira değerinde 37 bin 918 kutu ilaç da kamplardaki mültecilere, Huzurevi, Cezaevi ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara ücretsiz olarak verildi.


Parasal değeri 2.5 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı muayene, müşahede, diş ve ilaç yardımlarının toplam parasal değeri ise 2 milyon 542 bin 880 lira oldu.
 

İHA

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