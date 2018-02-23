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ÜCRETSİZ MESLEK EDİNDİRME KURSU

Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Destek Programı kapsamında açılacak olan kursların başvuruları başladı. ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi kapsamında 8 adet ücretsiz meslek edindirme kursu açılacak.

ÜCRETSİZ MESLEK EDİNDİRME KURSU

Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Destek Programı kapsamında açılacak olan kursların başvuruları başladı. ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi kapsamında 8 adet ücretsiz meslek edindirme kursu açılacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Şubat 2018 Cuma 12:44
ÜCRETSİZ MESLEK EDİNDİRME KURSU

Battalgazi Belediyesi tarafından nitelikli elaman yetersizliği dikkate alınarak, hem vatandaşlara meslek edindirmek hem de bazı sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Sosyal Destek Programı kapsamında ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi hazırlanarak, 8 adet ücretsiz meslek edindirme kursu açılacağı belirtildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük önem verdiği meslek edindirme kursları için başvurular başladı. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza meslek edindirme ve nitelikli elaman ihtiyacının karşılanması konusunda Sosyal Destek Programı kapsamında ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi hazırlanmıştır” diye söylendi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hazırlanan bu proje kapsamında bilgisayarlı çizim/tasarım kursu, kuaför-epilasyon-cilt bakımı kursu, bilgisayar işletmenliği kursu, çağrı merkezi operatörlüğü kursu, fidan yetiştiriciliği kursu, turizm rehberliği kursu, cam-seramik hediyelik eşya kursu ve bakırcılık kursu olmak üzere toplam 8 adet meslek edindirme kursu açılacağı ve yine yıl içerisinde devam edecek olan kursların ilk etap başvurularının da 15 Mart 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.02.2018 12:48
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Meslek Edindirme Kursu‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ ProjesiBATTALGAZİ BELEDİYESİ
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