ÜCRETSİZ BİNİŞLER DE ŞİKAYET KONUSU

MOTAŞ yolcu memnuniyeti için anket yapıyor. Yolculara birçok sorunun sorulduğu ankette, yolcuların en çok şikayet ettiği konular arasında araç sefer sayıları, otobüslerin doluluk oranları, otobüslerin zamanında gelip gelmemesi, 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz binmesi gibi konuların olduğunu öğrenildi.

İŞTE ŞİKAYET KONULARI

Genelde yolcuların şikayet konularının araç sefer sayıları, otobüslerin doluluk oranları, otobüslerin zamanında gelip gelmemesi, 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz binmesi gibi konuların olduğunu öğrenilirken, bütün hatlarda anket çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonucun açıklanacağı belirtiliyor. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi