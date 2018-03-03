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ÜCRETSİZ BİNİŞLER DE ŞİKAYET KONUSU

MOTAŞ müşteri memnuniyeti için anket çalışmasına başladı. Yaklaşık 10 gün devam edecek olan anket çalışmasında şikayet konuları da mevcut.

ÜCRETSİZ BİNİŞLER DE ŞİKAYET KONUSU

MOTAŞ müşteri memnuniyeti için anket çalışmasına başladı. Yaklaşık 10 gün devam edecek olan anket çalışmasında şikayet konuları da mevcut.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 12:35
ÜCRETSİZ BİNİŞLER DE ŞİKAYET KONUSU

MOTAŞ yolcu memnuniyeti için anket yapıyor. Yolculara birçok sorunun sorulduğu ankette, yolcuların en çok şikayet ettiği konular arasında araç sefer sayıları, otobüslerin doluluk oranları, otobüslerin zamanında gelip gelmemesi, 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz binmesi gibi konuların olduğunu öğrenildi.

İŞTE ŞİKAYET KONULARI

Genelde yolcuların şikayet konularının araç sefer sayıları, otobüslerin doluluk oranları, otobüslerin zamanında gelip gelmemesi, 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz binmesi gibi konuların olduğunu öğrenilirken, bütün hatlarda anket çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonucun açıklanacağı belirtiliyor. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

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MOTAŞşikayet KonularıBusabah Malatya
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