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“ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNİN İLK ESİNTİSİ”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Regaip Kandili dolayısı ile yayınladığı mesajında, “Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır” dedi.

“ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNİN İLK ESİNTİSİ”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Regaip Kandili dolayısı ile yayınladığı mesajında, “Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır” dedi.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:24
“ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNİN İLK ESİNTİSİ”

Avşar, “Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, Mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandili’ni idrak ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Başkan Avşar, mesajının devamında, “Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, Malatyalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve RegaibKandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarRegaib Kandili
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