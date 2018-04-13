U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor

U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları Malatya’da başladı. 6 takımın 2 grupta mücadele ettiği U14 Şampiyonası 2. kademe maçlarında ilk gün oynanan 2 müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Kayseri Atletik, Hatay Karaağaç, Diyarbakır Amed, Mersin Çukurova, Kahramanmaraş Kurtuluş ve Diyarbakır DSİ takımlarının puan usulü mücadele ettiği maçlarda genç yetenekler izleyenlere büyük heyecan yaşatıyor.

Geleceğin yıldız futbolcularının boy göstereceği organizasyon dün oynanan Kayseri Atletik - Hatay Karaağaç takımları arasındaki müsabakayla başladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren müsabakayı Kayseri Atletik takımı 3-1 kazanarak grupta 3 puana ulaştı. Günün ikinci maçında ise Diyarbakır Amedspor rakibi Mersin Çukurova’yı 2-1 mağlup etti.

Turnuvada ikinci gün maçları ise bugün oynanacak.

6 takımın 2 grup şeklinde mücadele ettiği U14 Şampiyonasında birinci olacak takım Türkiye finallerine gitme hakkı elde edecek.