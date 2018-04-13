Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109861
ALTIN
176.303
DOLAR
4.0855
STERLİN
5.8355
EURO
5.0403

U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor

U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları Malatya’da başladı. 6 takımın 2 grupta mücadele ettiği U14 Şampiyonası 2. kademe maçlarında ilk gün oynanan 2 müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu.Kayseri Atletik, Hatay Karaağaç,...

U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor

U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları Malatya’da başladı. 6 takımın 2 grupta mücadele ettiği U14 Şampiyonası 2. kademe maçlarında ilk gün oynanan 2 müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu.Kayseri Atletik, Hatay Karaağaç,...

13 Nisan 2018 Cuma 12:05
U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor

U14 Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakaları Malatya’da başladı. 6 takımın 2 grupta mücadele ettiği U14 Şampiyonası 2. kademe maçlarında ilk gün oynanan 2 müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Kayseri Atletik, Hatay Karaağaç, Diyarbakır Amed, Mersin Çukurova, Kahramanmaraş Kurtuluş ve Diyarbakır DSİ takımlarının puan usulü mücadele ettiği maçlarda genç yetenekler izleyenlere büyük heyecan yaşatıyor.

Geleceğin yıldız futbolcularının boy göstereceği organizasyon dün oynanan Kayseri Atletik - Hatay Karaağaç takımları arasındaki müsabakayla başladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren müsabakayı Kayseri Atletik takımı 3-1 kazanarak grupta 3 puana ulaştı. Günün ikinci maçında ise Diyarbakır Amedspor rakibi Mersin Çukurova’yı 2-1 mağlup etti.

Turnuvada ikinci gün maçları ise bugün oynanacak.

6 takımın 2 grup şeklinde mücadele ettiği U14 Şampiyonasında birinci olacak takım Türkiye finallerine gitme hakkı elde edecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyer derslerinin 16.’sını Prof.Dr. Sırma verecek
Siyer derslerinin 16.’sını Prof.Dr. Sırma verecek
SAMANLI’DAN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI
SAMANLI’DAN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI
BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS
BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim