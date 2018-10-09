Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
234.381
DOLAR
6.1240
STERLİN
8.0026
EURO
7.0287

‘Tut elimden’ projesine ödül

Yeşilyurt Belediyesinin sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti verdiği  ‘Tut Elimden’ projesi İstanbul’da özel bir üniversite tarafından ödüllendirildi.

‘Tut elimden’ projesine ödül

Yeşilyurt Belediyesinin sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti verdiği  ‘Tut Elimden’ projesi İstanbul’da özel bir üniversite tarafından ödüllendirildi.

09 Ekim 2018 Salı 10:09
‘Tut elimden’ projesine ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sosyal Belediyecilik’ alanında ödüllendirdiği ‘Keşke’ projesinden sonra evde eğitim ihtiyacı olan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlayan ‘Tut Elimden’ projesiTürkiye genelindeki bütün yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip eden İstanbul’daki bir üniversite tarafından ödüle layık görüldü.

2 SAATLİK DERS VERİYORLAR

Yeşilyurt markasına değer katan yatırım, hizmet ve sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimiz projelerimizle hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. ‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz’ sloganıyla başlattığımız ‘Tut Elimden’ projemiz kapsamında; evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli kardeşlerimize okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlıyoruz.Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireyleri, haftanın 2 günü ziyaret ederek 2 saatlik ders veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“İLÇEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR”

‘Tut Elimden’ projesini önümüzdeki günlerde İstanbul’da tanıtacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizimle irtibata geçen üniversite yetkilileri benzer bir projenin hiçbir belediyede olmadığını söylediler. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da düzenlenecek bir organizasyonda ödülümüzü alacağız ve projemizi detaylı olarak tanıtma imkânı bulacağız.Aldığımız ödüller hem hizmetlerimizin hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için ellerindeki imkânları seferber ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla entegre olmaları, sosyal hayatın içerisinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un teşrifleriyle açılışını yaptığımız Engelsiz Parkımız ve KubaMescidi’mizi de engelli kardeşlerimizin toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek adına çok ciddi bir yatırım olarak görmekteyiz. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına onların ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
Yeşilyurt’ta moraller yerinde
İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor
İkinci Millet Kıraathanesi de geliyor
İslam tarihi dersleri başladı
İslam tarihi dersleri başladı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim