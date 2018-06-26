TÜRKPATENT, marka başvurularını açıkladı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından yapılan analize göre, mayıs ayında Erzurum’dan 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 31, Doğu Anadolu Bölgesinden 113; ocak-mayıs ayları ekseninde ise Erzurum’dan 91, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 133, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 176, Doğu Anadolu Bölgesinden 630 marka başvurusu yapıldı.

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

TÜRKPATENT verileri itibariyle, Dönemde, Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Malatya’dan 193, Elazığ’dan 151, Erzurum’dan 91, Van’dan 69, Erzincan’dan 39, Kars’tan 18, Ağrı’dan 15, Bitlis’ten 14, Muş’tan 10, Bingöl’den 9, Hakkari’den 9, Iğdır ilinden 8, Tunceli’den 2 ve Ardahan’dan 2 marka başvurusu gerçekleştirildi.

2018 yılı ocak-mayıs ayları diliminde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Denizli, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Samsun, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Çanakkale, Afyon, Mardin, Elazığ, Ordu, Rize, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Edirne, Düzce, Çorum, Erzurum, Karaman olarak açıklandı.

DOĞU ANADOLU İLLERİ DAĞILIMI

2018 yılının ocak-mayıs ayları bölümünde bölge illeri olan Erzurum’dan 13, Malatya’dan 11, Elazığ’dan 4, Kars’tan 2, Iğdır’dan 2, Erzincan, Tunceli, Van, Muş illerinden ise 1’er patent başvurusu gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesinin diğer illeri olan Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı bildirildi.