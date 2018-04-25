Türkiye’ye Rol Model Olacak

Sağlık turizminde Malatya'nın en önemli projelerinin başında gelen İspendere şifalı içme suları ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. İlk etapta piknik alanları, yürüyüş kulvarları ve şifalı suları ile vatandaşın sıklıkla ziyaret ettiği İspendere de yapılan ikinci etap çalışmaları ile bölge halkına ve Türkiye'ye Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Merkezi olarak da hizmet verecek. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,proje tamamlandığında ilk defa bir belediye tarafından Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Merkezi'nin açılacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Gürkan, "İspendere projemiz adıma adım gerçekleşiyor. Birinci etap dediğimiz, vatandaşlarımızın gelip rahat bir şekilde dinleneceği, piknik yapacağı ve yürüyüş kulvarı olarak planladığımız yer, vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Vatandaşlarımız şuan pikniğini yapıyor, şifalı içme sularından içiyor ve yürüyüş kulvarlarını da istediği gibi kullanıyor. İspendere İkinci etap çalışmalarında ise kafeterya bölümü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, şifa havuzları bayan ve erkek olmak üzere 2 büyük havuz planlandı.Şuan inşaatı son sürat devam ediyor. İnşallah bunların hepsi tamamlandıktan sonra Malatya'nın toplam havuz sayısından daha fazla kapalı havuz sayısını elde etmiş olacağız. Bu beş havuz demektir. İkisi burada, ikisi yaşam merkezinde biri ise engelli merkezinde olmak üzere toplam beş kapalı yüzme havuzu ve şifalı havuzlar olacak. Buda şimdiye kadar Malatya'da yapılan bütün kurumların yapmış olduğu havuz sayısından çok daha fazlası anlamına gelmektedir. Biz, Malatya'mızı ile Battalgazi'mizi çağdaş ve modern anlamda yaşam standardına ulaştırma noktasında bütün ekibimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Buradaki Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Merkezi Türkiye'de bir ilktir.İspendere’mizTürkiye'ye ilk rol model olacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi olacaktır. Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum ki, Battalgazi Belediyemiz tarafındanTürkiye'de ilk olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi yapılmış, Tıp doktorlarından müteşekkil bir görevlendirme ordusu ile yüzme havuzları, şifa havuzları, yürüyüş kulvarları, rehabilitasyon merkezleri ve sanat merkezleri Temmuz ayının sonu gibi vatandaşımızın hizmetine açılacaktır"sözlerini kaydetti.busabahmalatya.com