Türkiye’nin yöresel tatları Malatya’da buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından bu yıl 4’üncüsü “İl İl Yöresel Ürünler Fuarı” kapılarını Malatya’da açtı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yanında yer alan fuar alanında gerçekleştirilen açılışa AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın yaptı. Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ olarak Malatya’yı tanıtmak, kültürel değerleri yaşatmak ve yaygınlaştırmak, Malatya’nın ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlamak, Malatya’yı bölgede önemli bir cazibe merkezi yapmak için bölgede ve Malatya’da tek olan İl İl Yöresel Ürünler Fuarının 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

120’DEN FAZLA FİRMANIN KATILIMI SAĞLANDI

Akın, “Amacımız ülkemizin değişik bölgelerinde ürünlerimizi Malatyalı hemşerilerimize sunarak hemşerilerimizin yöresel ürünlere dokunmasını, ürünleri tatmasını ve özellikle de bu ürünlerden satın almasını sağlamaktır. Fuara ülkemizin 45 ili ve yaklaşık 60 yöresinden 120’den fazla firmanın katılımı sağlanmıştır. Fuarımız 20-28 Ekim tarihlerinde 10.00 ila 22.00 saatleri arasında halkımıza açık olacaktır” dedi.

“112 PROJEMİZ İÇERİSİNDEN 32’NCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Fuarın bu yıl 4 bin 800 metrekare bir alana kurulduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya’mız büyükşehir olmasıyla birlikte ‘Malatya’mızı müzeler ve fuarlar kenti yapacağız’ dedik ve bu yolda da adım adım ilerliyoruz. Bu fuar geçen yıl 4 bin metrekare alana kurulmuştu ve 30 ilden 100 firmanın katılımıyla gerçekleşmişti. Bu yıl 4 bin 800 metrekare alan üzerine kuruldu ve 45 ilden 120 firma katıldı. Bu fuara katılacak firmalar açısından seçici davranarak ve üzerinde değerlendirme yaparak buraya kabul etmekteyiz. Bu da fuarımızın önemini ortaya koyuyor. 112 Eylem Planı içerisinde bu projemiz 32’ncisi. Belki birileri için bu projeleri gerçekleştirmek bir hayaldi ama AK dava mensupları söz verdimi yerine getirir. Tutamayacağı sözü de asla vermezler. Milletimizin karşısına çıkarak Acil Eylem Planı adı altında 112 projemizi hemşerilerimizle buluşturduk. Bu gün 112 projemiz içerisinden 32’incisini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

MALATYA KENDİNDEN BAHSETTİREN BİR İL OLDU

Bütün vekil arkadaşlarıyla birlikte Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Malatya büyükşehir olduktan sonra kabuğunu kırdı ve bölgede de kendisinden bahsettiren önemli kentlerden biri haline geldi. Her açıdan gelişmesi, dönüşümü, alt ve üstyapısıyla, kültürel etkinlikleriyle, yapmış olduğu fuarlarla hem bölgemizde hem de ülkemizin tamamında kendinden bahsettiren bir il oldu. Her açıdan gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya’mız huzurun en önemli merkezi olan Doğu’nun batısı, Batı’nın doğusu gibi algılanan ama sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla her daim önde olan kentimiz. Bütün vekil arkadaşlarımızla el ele verip Malatya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

MARKA OLUŞTURMADA ÇEŞİTLİ DESTEKLERİMİZ VAR

Fuarların önemine değinen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise şunları kaydetti:

“Ürünlerimizin değer bulması her yöreye has ürünlerin o yörelerin dışında da tanınması, bilinmesi açısından bu fuarların ne kadar önemli olduğunu takdir edersiniz. Yöresel ürünlerde coğrafi tescillerin markalaşma yolundaki adımlarını hükümet olarak da destekliyoruz. Malatya’mızda da 5 ürününün yerel anlamda coğrafi tescil belgesinin olması, kayısımızın da Avrupa coğrafi tescil belgesine sahip olması esasında Malatya’nın ve hemşerilerimizin odalarımızın, borsamızın ve kalkınma ajansımızın bu konudaki ön görülerini takdir ediyoruz. Bu ürünler dışında da Malatya’da coğrafi tescil alacak pek çok ürünümüz var. Bununla ilgili çalışmalarımızın hızlanması gerektiğini biliyoruz. Bir marka oluşturmak o ürünün özellikle pazardaki katma değerine artırma noktasında çok önemli. Hükümet olarak marka oluşturma yolunda çok çeşitli desteklerimiz var. Avrupa da marka aldığınızda o markayı alırken harcamış olduğunuz masrafların yüzde 75’i kadarını biz karşılıyoruz. Yeter ki üreticimiz bu konuda çaba göstersin. Kalkınma ajanslarımız bu konuda onlara yardımcı olur.”

ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Milletvekili Tüfenkci, ileriki zamanlarda yerel seçim olduğunu hatırlatarak, “Önümüzde yerel bir seçim var. Önemli bir seçim. Bize hizmet noktasında kentiyle barışık belediyelerin ve bu güne kadar AK Parti belediyelerin ortaya koymuş olduğu, cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olduğu hizmet anlayışı bütün Türkiye tarafından da biliniyor. 2019 yılında da bu hizmet anlayışının devam edeceği bir süreci sizlerin gayreti ve desteği ile yaşamış olacağız” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı ve fuardaki stantlar gezildi.