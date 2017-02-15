Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre ise, Malatya nüfusuna kayıtlı 1 milyon 345 bin 68 kişinin 614 bin 38’i Malatya’da ikamet ederken, 407 bin 968’i İstanbul’da, 52 bin 58’i Ankara’da ve 34 bin 818’i de İzmir’de yaşıyor.





MALATYALILAR NEREDE?

Yine verilen bilgilere göre, Adana’da 25 bin, Mersin’de 25 bin, Antalya’da 18 bin, Bursa’da 13 bin, Gaziantep’te 11 bin, Kocaeli’de 10 bin Malatyalı yaşıyor.

TÜİK’in analizlerine göre, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 345 bin 68 Malatyalı yaşarken, en az Malatyalının bulunduğu iller ise, 200 kişi ile Ardahan, 237 kişi ile Iğdır ve 270 kişi ile Karaman oldu.

HABER MERKEZİ