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“Türkiye şiddet ayıbından kurtulmalı”

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Türkiye el birliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır” diyen sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı.

“Türkiye şiddet ayıbından kurtulmalı”

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Türkiye el birliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır” diyen sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı.

05 Ekim 2018 Cuma 12:50
“Türkiye şiddet ayıbından kurtulmalı”

Başkan Bingöl, özetle şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanları, büyük bir özveriyle halkımıza hizmet vermektedir. Yetersiz sayıyla, sağlık hizmetlerinin sunumunda bir devrim yapan ve sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanlarımız şiddet olaylarına maruz kalması bizi derinden üzmektedir. Tükenmişlik sınırında hizmet veren, yoğun çalışma şartlarıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hem bakanlığın hem de millet olarak bizlerin ortak sorumluluğudur. Türkiye el birliğiyle, sağlıkta şiddet ayıbından kurtulmalıdır.

Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulamaya meyilli kişilere, bireysel veya toplumsal tepkiler de şiddetin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılması, hizmet kalitesinin artmasına büyük ölçüde katkı sunacaktır.

İstanbul’da tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sağlık camiasının ve tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.” 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:51
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bingölşiddet
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