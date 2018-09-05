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"Türkiye özüne döndü"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Türkiye'nin AK Parti'yle birlikte özüne döndüğünü söyledi.

"Türkiye özüne döndü"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Türkiye'nin AK Parti'yle birlikte özüne döndüğünü söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:54
"Türkiye özüne döndü"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Birlik Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Çakır, daha sonra Saray Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, ilk olarak Birlik Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çakır, Birlik Vakfı Malatya Şubesi'nin Malatya'da yaptığı çalışmalar ve programların önemli olduğunu ifade ederek, çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

“BU VATAN HEPİMİZİN”

Çakır, seçim sonrası Malatya'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Bu vatan, ülke hepimizin. Ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek; yerel kalkınmayı yakalamak, yerelde daha yoğun bir hizmet akışını sağlayabilmek görevimiz. Bizlerinde bu göreve seçilmesi, bir yandan yerel hizmetlerin takibi, yerel yatırımların artırılması, yerel sorunların çözümü bir yandan da ülkemiz ve geleceğimiz adına parlamentoda meclisimizin çatısı, cumhurbaşkanımızın liderliği altında Türkiye'ye hizmet edebilmek" dedi.

Çakır, daha sonra Saray Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEMalatya Milletvekili Ahmet çakır
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