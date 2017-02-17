17 Şubat 2017 Cuma

Türkiye ortalamasını geçti

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü’nün 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı. Buna göre Malatya'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,68 kişi ile Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

17 Şubat 2017 Cuma 11:01
Türkiye ortalamasını geçti

  2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü’nün verdiği analize göre Malatya'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,68 kişi ile Türkiye ortalamasının (3,48 kişi) üzerinde gerçekleşti. İlçe ayrımında Battalgazi 3,86 kişi ve Yazıhan 3,85 kişi en kalabalık ortalama hane büyüklüğüne sahipken, listenin en sonunda Hekimhan 2,59 kişi yer aldı.

İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
  TÜİK verilerinde Malatya merkez 3,68, Battalgazi 3,86, Yazıhan 3,85, Yeşilyurt 3,80, Doğanşehir 3,60, Akçadağ 3,38, Darende 3,33, Pütürge 3,33, Doğanyol 3,19, Kuluncak 3,11, Kale 3,01, Arapgir 2,73, Arguvan 2,63 ve Hekimhan 2,59 kişi olarak gerçekleşti. 

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