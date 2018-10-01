“Türkiye'nin yaptığı iyilikleri unutmayacağız”

Beydağı Mahallesi’nde düzenlenen yemek organizasyonunda bir konuşma yapan aşiret lideri Muhammed Ahmet Elmişiel, “Allah Türkiye'den razı olsun. Biz Türkiye'nin yaptığı iyilikleri hiç unutmayacağız. Türkiye bizim kardeşimizdir. Eğer Türkiye olmasa bu 3 milyon insanı ESED öldürecekti” şeklinde konuştu.

“DÜNYA 5’TEN BÜYÜK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yıldırım ise “Bugün Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı vefa anlamında şükranlarını ifade etmek için kurban keserek yapmış olduğu bu yemekte bulunmaktan bizler de mutluyuz. Biliyorsunuz bizim Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür diyor. Türkiye halkı da yürekleriyle dünyanın 5'ten büyük olduğunu gösterdi Suriyeli kardeşlerimizin yanında inşallah durmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da “Allah bizleri her zaman Müslümanları diğer Müslümanlara sahip çıkanlardan eylesin, kimseyi kimseye muhtaç etmesin ederse de din kardeşine etsin ki en azından merhamet göstersin ve bu merhamet e her aşamada kendisine yardım boyu olacak şekilde kuşatsın. Ben tabi çok duygulandım yaklaşık 800 bin kişinin temsilcisi olan Mişel aşiretinin burada böyle bir teşekkür yemeği yapması gerçekten bizi duygulandırdı” diye konuştu.