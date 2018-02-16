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Türkiye 3’üncüsü oldu 

Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Neşe Çolak, 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu. 

Türkiye 3’üncüsü oldu 

Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Neşe Çolak, 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:57
Türkiye 3’üncüsü oldu 

Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında yer alan Görme Engelliler kulübü sporcusu Neşe Çolak, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini saf dışı bırakarak önemli bir başarıya imza attı.
Yeşilyurt Engelliler Kulübünün başkanı Şerif Büyükdaş, sporcuları Neşe Çolak’ı aldığı başarıdan dolayı tebrik ederek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Judoda önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Büyükdaş, “Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü olarak sporcumuz Neşe Çolak, 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında +70 kiloda Türkiye 3’üncüsü olmuştur. Kendisini bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi çatısı altında yer alan Görme Engelliler kulübü sporcusu Neşe Çolak, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini saf dışı bırakarak önemli bir başarıya imza attı” şeklinde konuştu.

İHA

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