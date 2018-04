TÜRKEŞ’İN 21. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Avşar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ‘4 Nisan 1997 tarihinde fani hayattan ebedi aleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet, dua ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi. Avşar, "Bilinmelidir ki, Başbuğumuz hayatının tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir. O milliyetçi bir yol başçı ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur. Geniş ufuklu, engin bakışlı ve çok yönlü siyaset, devlet adamıdır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, demokratik sisteme inanmış ve Türk siyasi hayatında demokratik sistem içinde 3 milletvekili ile iktidara ortak olmuş bir liderdir. Yalnız başına bile bu gücünü iktidarlar üzerinde hissettirmiş bir dava adamıdır. O, TBMM’de temsil edilmediği zamanlarda bile sözü senet hükmünde olan, itibar sahibi bir insandır. O,Türk dünyasının selameti ve İslam dünyasının da sağlıklı bekası için daima güçlü bir Türkiye’nin var olması gerektiğine inanmış ve bu uğurda da gereken gayreti göstermiştir. Milliyetçi, ülkücü harekete rehber olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i vefatının 21.Yılında rahmet, saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com