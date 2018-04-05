TÜRKEŞ VEFATININ 21. YILDÖNÜMÜ

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ve Malatya'dan bir çok Ülkücünün katıldığı anma törenini sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yılan "Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkücülüğü tanımlarken 'Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır' demiştir. Ölümünün 21. yılında taşıdığımız bu şerefli bayrağı hiçbir şart altında elimizden bırakmadan vatanın bölünmez bütünlüğünden vazgeçmeden, şartlar ne olursa olsun en yükseğe taşımayı amaç edindik. Başbuğumuzun bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde değerlendirerek bizden sonra gelecek insanlara bırakmak düşüncesindeyiz" dedi. (Bülten) busabahmalatya.com