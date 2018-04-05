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TÜRKEŞ VEFATININ 21. YILDÖNÜMÜ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde Beştepe'de ki anıt mezarı başında binlerce Ülkücünün katılımıyla anıldı.

TÜRKEŞ VEFATININ 21. YILDÖNÜMÜ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş vefatının 21. yıldönümünde Beştepe'de ki anıt mezarı başında binlerce Ülkücünün katılımıyla anıldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:13
TÜRKEŞ VEFATININ 21. YILDÖNÜMÜ

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ve Malatya'dan bir çok Ülkücünün katıldığı anma törenini sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yılan "Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkücülüğü tanımlarken 'Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen, şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır' demiştir. Ölümünün 21. yılında taşıdığımız bu şerefli bayrağı hiçbir şart altında elimizden bırakmadan vatanın bölünmez bütünlüğünden vazgeçmeden, şartlar ne olursa olsun en yükseğe taşımayı amaç edindik. Başbuğumuzun bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde değerlendirerek bizden sonra gelecek insanlara bırakmak düşüncesindeyiz" dedi. (Bülten) busabahmalatya.com 

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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİAlparslan Türkeş Vefatının 21. YıldönümüEmrah Yılan
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