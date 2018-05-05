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Türk Tarihi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenlediği II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti

Türk Tarihi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenlediği II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti

05 Mayıs 2018 Cumartesi 06:00
Türk Tarihi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Avrasya Alevilik Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda düzenlenen “Terminoloji”, “Genel Türk Tarihinin Sınırlandırılması Meselesi” “Türk Tarihinin Çağlara Ayrılması Meselesi” , “Genel Türk Tarihi Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri” başlıklı oturumlarda, genel Türk tarihi alanında karşılaşılan sorunlar ve alanda yürütülen son çalışmalar ele alındı.

Çalıştayın Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Donuk ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Alpargu tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, Türk tarihi içerisinde genel Türk tarihi alanının önemine ve toplumdaki tarih bilincinin derinleştirilmesi için yapılması gerekenlere değinildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Tarihi ÇalıştayıMalatyaSalim CöhceAbdülkadir BaharçiçekNeslihan Durak
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